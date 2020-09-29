Десятки незаконных киосков снесут в Кургане

В Кургане снесут 32 нестационарных торговых киоска, которые были установлены незаконно. Соответствующее постановление горадминистрации опубликовано на сайте муниципалитета.

Согласно документу, власти предписывают владельцам торговых точек снести строения самостоятельно в течение 30 дней. В противном случае демонтажем займется администрация города, пишет ИА «Ура.ру».

Отмечается, что часть незаконных построек установлена в составе остановочных комплексов. Какие меры будут приняты в данных случаях — не уточняется.

Источник ИА «Ура.ру» в бизнес-сфере сообщил, что есть «установка, чтобы бандитов нигде в бизнесе не было». В том числе это касается мелких точек, где могут торговать незаконным алкоголем.