В пресс-центре «Известий» презентовали концепцию создания контактного центра по решению градостроительных вопросов

В пресс-центре «Известия» 29 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная презентации концепции создания контактного центра по решению градостроительных вопросов. Участие в мероприятии приняли координатор Агентства Социального инжиниринга Антон Давидченко, член Центрального совета российской экологической партии «Зеленые» Александра Аставина, депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, а также эколог, руководитель всероссийского общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий.

Инициатива создания центра возникла у Агентства социального инжиниринга после поручения президента России Владимира Путина создать механизм оперативного урегулирования и предупреждения конфликтов в сфере градостроительной деятельности с использованием процедуры медиации. Соответствующее распоряжение было дано 25 июня Государственному Совету совместно с Общественной палатой. Авторы идеи предлагают следующий механизм решения градостроительных конфликтов: выявление проблемы на ранней стадии; медиация конфликта; обратная связь, контроль и коррекция.

Пилотный проект центра по решению градостроительных конфликтов будет создан в Москве, так как столица является лидером строительной отрасли. По оценкам экспертов Агентства Социального инжиниринга, в настоящее время на территории города существует 25 очагов острых конфликтных ситуаций.

«Мы видим решение. И хотим предложить концепт именно в Москве. Плюс, провести сейчас ряд мероприятий именно таких наполненных, куда будут приглашены участники всех конфликтных протестных горячих точкек, которые сейчас есть в Москве. И обязательно – другую сторону. В частности, представителей и Госсовета, и из мэрии. Это нужно, чтобы начался элементарный диалог. И на этих форматах мы покажем дальше, как можно взаимодействовать с чиновниками и обыкновенными людьми. В конечном этапе к чему мы должны прийти? Это создание базы. Это кейсы, которые успешны. Когда благодаря взаимодействию депутатов московской гордумы, взаимодействию чиновников получается решить определенный конфликт и найти компромиссную точку», — заявил во время пресс-конференции Давидченко.

Митрохин поддержал инициативу.

«Проблема конфликтов сверхактуальна, ее корень лежит в законодательстве РФ и Москвы, так как в них отсутствуют механизмы предотвращения подобных конфликтов», — отметил он.

По словам парламентария, «бандитское нападение застройщика» всегда начинается с изменения ПЗЗ, которое утверждается на публичных слушаниях, на которые управа и префектура различными способами не пускают настоящих жителей. Если раньше решения по ПЗЗ принимались в Мосгордуме, то сейчас эту норму убрали, открыв «шлюз» для подобных решений».

Аставина согласилась с наличием такой проблемы, добавив, что «строгость законов в России компенсируется нестрогостью их выполнения».

Менжерицкий со своей стороны заявил, что поддерживает инициативу создания контактного центра и призвал уделить внимание сохранению доверия жителей, которое может основываться только на действиях. Для этого необходимо создание группы быстрого реагирования, в которую будут входить эксперты, юристы и политики, способные за короткий срок предпринять необходимые действия для предотвращения разрастания конфликта.

В завершение обсуждения, Давидченко уточнил, что на этой конференции предлагается концепт, а через две недели будут раскрыты форматы и механизмы медиации.