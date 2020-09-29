Тихановская заявила о необходимости больших усилий для диалога с РФ

Члены оппозиции Белоруссии должны предпринять больше усилий для начала диалога с Россией. Об этом экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская рассказала в интервью Radio France Internationale 29 сентября.

«Возможно, нам нужно сейчас предпринять больше усилий для начала диалога с Россией, чтобы общение с лидерами других стран не воспринималось как-то негативно», — сказала она.

Тихановская подчеркнула, что оппозиция готова к диалогу с любой страной, для которой «белорусы и права человека важны». «Мы хотим, чтобы этот кризис разрешился как можно быстрее», — сказала она.

По словам Тихановской, президент Франции Эммануэль Макрон, встреча с которым прошла ранее в этот день в Литве, «поддерживает это стремление к диалогу с Россией» и готов этому содействовать.

Она добавила, что пока официальные лица из Москвы с ней не связывались.

О встрече Светланы Тихановской и Эммануэля Макрона сообщалось ранее 29 сентября. Основной темой встречи стала напряженная ситуация в Белоруссии.

Макрон прибыл в литовскую столицу накануне. Он заявил о намерении поддержать санкции в отношении белорусских властей, сообщает Deutsche Welle.

27 сентября Макрон назвал ситуацию в Белоруссии кризисом власти и призвал президента страны Александра Лукашенко уйти в отставку. Тот в ответ заявил, что не видит логики в словах Макрона, и посоветовал ему заняться внутренними делами своей страны.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных, Тихановская и большинство ее соратников покинули республику.

Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.