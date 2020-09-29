Степанакерт заявил о зафиксированном применении F-16 над Карабахом

Применение истребителя F-16 было зафиксировано в воздушном пространстве Карабаха. Об этом заявил на брифинге 29 сентября заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Саркисян.

«Сформулирую ответ по-военному: применение F-16 было зафиксировано в воздушном пространстве Карабаха», — сказал Саркисян на брифинге, который транслируется в Facebook ведомства.

По словам Саркисяна, армия обороны республики вернула часть утраченных позиций.

«Сегодня уничтожено 17 танков, 4 БТР, 3 единицы инженерной техники, 13 БПЛА. Всего противник за время боевых действий потерял более 500 солдат», — приводит слова Саркисяна Sputnik Армения.

По его словам, противник использовал артиллерию, Реактивную систему залпового огня (РСЗО), авиацию и другие вооружения.

Армянские потери уточняются, вскоре они будут официально объявлены, заключил Саркисян.

Ранее во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, пилот штурмовика погиб. Анкара и Баку опровергли эти заявления Еревана.

Посол Армении в России Вардан Тогонян сообщил «РИА Новости», что Ереван пока не обращался за помощью в ОДКБ из-за Нагорного Карабаха, но ситуация может измениться после этого происшествия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «высокопоставленные турецкие военные находятся в Азербайджане» и руководят военными действиями. По его словам, участие турецких самолетов в конфликте в Карабахе — «это состоявшийся факт».

Он также заявил об угрозе для существования армянского народа и призвал мировое сообщество осудить действия Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.

СМИ со ссылкой на источники во властных структурах сообщили, что бывший президент Армении Роберт Кочарян и отставные армянские военачальники прибыли в столицу НКР Степанакерт для оказания помощи землякам на границе с Азербайджаном.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что турецкие ВВС не участвуют в боевых действиях, а заявления об участии в боях сирийских боевиков — это фейк, созданный армянской пропагандой.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.