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Один человек погиб при взрыве в гаражном кооперативе в Тамбове

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В Тамбове в результате взрыва газового баллона в гаражном кооперативе погиб мужчина. Его тело обнаружили при разборе завалов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел днем во вторник, 29 сентября, в гаражно-строительном кооперативе «Альфа» на улице Монтажников. Обрушились четыре гаража на общей площади около 80 кв. м, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

На месте работали спасатели, скорая, полиция и другие подведомственные службы. Во время разбора завалов было обнаружено тело 66-летнего мужчины.

По одной из версий, представленных в региональном СК, баллон взорвался во время ремонта автомобиля в одном из гаражей.

По факту произошедшего СК организовал процессуальную проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

21 сентября прокуратура в Тюменской области начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном жилом доме, в результате которого пострадали два человека. ЧП произошло вечером того же дня в пятиэтажном жилом доме.

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