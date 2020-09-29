Российский бизнес решил создать «углеродный рынок»

Российский бизнес ищет способ избежать потерь, которыми грозит введение в ЕС «углеродного налога» на импортные товары. На этой неделе в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) будет создан специальный орган по разработке системы компенсационных мер.

В число мер войдет в том числе организация системы национальной добровольной торговли эмиссионными сертификатами, подтверждающими сокращение парниковых выбросов предприятий. В частности, промышленники предлагают создать в стране углеродный рынок, став поставщиком «единиц поглощения СО 2 » для различных компаний, как российских, так и иностранных.

Эксперты полагают, что сейчас этот шаг вряд ли принесет ожидаемые результаты. Всё упирается в статью Парижского соглашения, которая регулирует перенос результатов сокращения выбросов из одной юрисдикции в другую. Она пока не работает на практике, отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.

Подробнее читайте в материале «Известий» 30 сентября