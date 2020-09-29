Источник сообщил о приезде экс-президента Армении Кочаряна в Степанакерт

Экс-президент Армении Роберт Кочарян и отставные армянские военачальники прибыли в Степанакерт для оказания помощи землякам на границе с Азербайджаном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники во властных структурах непризнанной Нагорно-Карабахской Республики 29 сентября.

«Роберт Кочарян, <...> а также бывший министр обороны НКР и Армении генерал Сейран Оганян, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Армении генерал Юрий Хачатуров, также участвовавшие в первой карабахской войне, в настоящее время находятся в Степанакерте и намерены поделиться своим боевым опытом с нынешними военачальниками», — говорится в сообщении.

По словам другого источника агентства, нынешний президент НКР Араик Арутюнян объявил, что к нему с просьбой поддержать их инициативу участвовать в боевых действиях обратился ряд других отставных военачальников, которые возглавляли армию обороны НКР в разные годы.

«Генералы Каграманян, Карапетян, Мнацаканян позвонили мне и предложили свою помощь. Мы ее с готовностью приняли», — заявил глава непризнанной республики 28 сентября.

Роберт Кочарян, уроженец Нагорного Карабаха, до того как стать вторым президентом Армении, был главой непризнанной республики в период первой войны в начале 1990-х годов.

Очередное обострение в конфликте произошло 29 сентября: пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, пилот штурмовика погиб. Турция и Азербайджан, в свою очередь, опровергли эти заявления Еревана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе для существования армянского народа. Он призвал мировое сообщество осудить действия Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, сообщил в тот же день, что турецкие ВВС не принимают участия в боевых действиях, а заявления об участии в боях сирийских боевиков — это фейк, созданный армянской пропагандой.

Посол Армении в России Вардан Тогонян рассказал «РИА Новости», что Ереван пока не обращался за помощью в ОДКБ в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, но ситуация может измениться после этого происшествия.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.