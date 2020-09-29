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Названо условие для применения вакцины «Спутник V» для пожилых людей

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Применение вакцины от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет будет официально разрешено только после завершения третьего этапа исследований. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Сейчас, согласно официальной документации, данную вакцину можно использовать от 18 до 60», — заявил он в интервью радио «Вести ФМ». Задача пострегистрационных исследований состоит в том числе в том, чтобы расширить этот диапазон. Если всё пройдет хорошо, вакцину можно будет применять практически без ограничений.

Комментируя сообщения об участии ряда госслужащих в испытаниях вакцина от коронавируса, Гинцбург заявил, что все они получили не плацебо, а настоящую вакцину.

24 сентября руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что начаты испытания вакцины на людях из групп риска, в том числе пожилых. Эксперты, по его словам, не ожидают каких-либо негативных эффектов. Он подчеркнул, что в проверках приняли участие в том числе его собственные родители, которым по 74 года.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

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