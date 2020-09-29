Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейта Сабаха IV. Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 29 сентября.

Эмир Сабах Аль-Ахмед по праву пользовался высоким авторитетом на Ближнем Востоке и за его пределами. Он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и укрепления его международных позиций, а также для обеспечения региональной безопасности, заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что эмир был другом России и внес большой вклад в развитие двусторонних отношений.

Новым эмиром Кувейта провозглашен кронпринц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, младший единокровный брат Сабаха IV. По закону он официально станет главой государства после того, как принесет присягу в парламенте, передает «Интерфакс» заявление правительства королевства.

О смерти 91-летнего эмира Кувейта стало известно ранее 29 сентября. Он проходил лечение в США и в июле перенес операцию. Причины вмешательства официально не озвучивались, по некоторым данным, речь шла об удалении опухолей.