С другой стороны: гибель парома «Эстония» могут расследовать заново

Причины гибели парома «Эстония», затонувшего в Балтийском море в 1994 году, могут быть подвергнуты дополнительному расследованию в свете вновь открывшихся обстоятельств. Ранее неизвестные факторы катастрофы, которая унесла жизни 852 человек, возможно, были обнаружены в ходе подводных съемок посвященного трагедии документального фильма, выпущенного телесетью Discovery Networks к годовщине трагедии. В Таллине, Стокгольме и Хельсинки заявили о возможности дополнительного анализа обстоятельств гибели «Эстонии» — впрочем, лишь в том случае, если полученная журналистами информация будет признана значимой. Подробности — в материале «Известий».

В истории гибели парома «Эстония», который затонул в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года, возможно, появились дополнительные обстоятельства, которые заставят по-другому взглянуть на причины трагедии, унесшей жизни 852 человек. Материалы были получены в ходе проводившихся на месте катастрофы съемок документального фильма шведским отделением телесети Discovery Networks.

На этой неделе состоящая из пяти частей лента будет доступна для просмотра в странах Северной Европы. Название у фильма весьма многообещающее — «Эстония»: находка, которая меняет всё». Главной информационной «бомбой» ленты стала пробоина в корпусе по правому борту парома, которую нашли во время съемки с использованием подводного аппарата с дистанционным управлением. Ранее дыру размером порядка 4x1,2 м не заметили, поскольку именно на этом боку «Эстония» и лежит на морском дне в международных водах Балтийского моря. Эксперты, принимавшие участие в съемках, высказали мнение, что подобное повреждение паром мог получить только в результате воздействия какой-то очень значительной внешней силы.

«Новая значимая информация»

Снятые документалистами Discovery кадры могут дать повод для нового расследования причин и обстоятельств катастрофы. До последнего времени страны, граждане которых погибли в ходе трагедии, в том числе Эстония, Швеция и Финляндия, «выражали крайнюю неготовность к проведению повторного изучения причин» произошедшего, напоминает AFP. В частности, власти этих государств выступали против попыток восстановления плавучести парома, в том числе из-за финансовых расходов и логистических сложностей, связанным с подъемом тел погибших, которые остались внутри «Эстонии».

Сам район гибели парома недалеко от финского острова Утё был объявлен зоной морского захоронения — этот статус запрещает проведение дополнительного исследования останков судна. Режиссера документального фильма Хенрика Эвертссона и еще одного члена съемочной группы даже арестовали на месте трагедии год назад, сейчас им грозит двухлетнее тюремное заключение в Швеции за нарушение неприкосновенности места погребения. Тем не менее, по словам Эвертссона, отправка камеры к затонувшему парому было делом «абсолютно необходимым и важным с точки зрения журналистики».

С другой стороны: гибель парома «Эстония» могут расследовать заново_2 Пустая спасательная шлюпка парома «Эстония» в открытом море Фото: commons.wikimedia.org

После сообщений о содержании фильма Discovery власти Эстонии, Швеции и Финляндии всё же допустили возможность проведения дополнительного расследования. Министры иностранных дел трех стран «договорились, что в случае появления новой значимой информации по катастрофе» Таллин, Стокгольм и Хельсинки «проведут совместную оценку» ранее неизвестных данных , отмечается в совместном заявлении руководителей внешнеполитических ведомств, размещенном на сайте эстонского МИДа.

При этом стороны условились, что верификация новой информации, изложенной в документальном фильме, «будет проводиться в соответствии с и при полном уважении» к трехстороннему соглашению по «Эстонии», подписанному в 1995 году. Ключевым положением этого договора является защита затонувшего парома, ставшего «последним пристанищем жертв катастрофы», от любых действий, нарушающих покой на месте трагедии.

Справка «Известий» Паром «Эстония» затонул вскоре после полуночи 28 сентября 1994 года по пути из Таллина в Стокгольм. На его борту было 803 пассажира и 186 членов экипажа. 852 человека, в том числе граждане России и еще полутора десятков стран, погибли, спаслись 137. Обнаружены тела 94 погибших, остальных сочли пропавшими без вести. Эта катастрофа стала крупнейшей по числу жертв в Балтийском море в мирное время. Паром решили не поднимать со дна, он «запечатан» в бетонный саркофаг, сооружение которого обошлось почти в $34 млн. С 1995 года на месте гибели «Эстонии» из уважения к памяти погибших запрещено вести какие-либо работы. На это фоне стали появляться слухи, что таким образом хотят помешать раскрыть тайну крушения



По официальной версии

После крушения правительства Эстонии, Финляндии и Швеции создали Международную комиссию по расследованию, в состав которой входило по три представителя от каждого государства. Комиссия пришла к выводу, что к катастрофе привели несовершенство конструкции парома (ошибки при проектировании), повышенная скорость движения и штормовая погода.

С другой стороны: гибель парома «Эстония» могут расследовать заново_4 Найденные тела пассажиров затонувшего парома «Эстония» Фото: TASS/Lehtikuva/Markku Ulander

Официальная версия гласила: «Из-за сильных ударов волн на «Эстонии» было повреждено запорное устройство носового визора (подъемной надводной части парома), в результате оказалась незащищенной от проникновения воды аппарель автомобильной палубы. Вследствие чего внутрь парома в течение нескольких минут хлынули тысячи тонн забортной воды, увлекшие судно в пучину моря».

Прощай, оружие?

Однако данное объяснение многих не удовлетворило. Были и другие комиссии, которые занимались расследованием, в причинах аварии пытались разобраться и группы экспертов, и журналисты. Поэтому вполне объяснимо появление альтернативных версий случившегося. По одному из таких сценариев, «Эстония» столкнулась с подводной лодкой, другая связана с перевозкой на «Эстонии» оружия. Еще одна сконцентрирована вокруг возможных взрывов на борту судна .

С другой стороны: гибель парома «Эстония» могут расследовать заново_5 Перевернутый и заполненный водой спасательный плот затонувшего парома «Эстония» Фото: commons.wikimedia.org

Так, эксперты с немецкой судоверфи «Майер», где в 1979 году и была построена «Эстония», провели собственное исследование и заключили, что паром затонул из-за пробоин в результате взрывов. Специалисты уверены, что створки носовой части не могли открыться под напором волн — массы воды попали внутрь корпуса через две большие пробоины, образовавшиеся из-за взрывов, ниже ватерлинии. Эксперты предположили, что случившееся связано с нелегальной торговлей оружием российского производства — неизвестные установили взрывные устройства, чтобы предотвратить поставку очередной партии, пишет Николай Непомнящий в книге «100 великих загадок современности».

В 2016 году родственники погибших подали премьер-министру Эстонии ходатайство о проведении нового расследования. Глава правительства не ответил на него. В 2019-м Таллинский административный суд встал на сторону авторов заявления и обязал кабмин рассмотреть его в течение 60 дней. Однако в конце января 2020-го СМИ писали, что Таллин так и не смог сформулировать свое отношение к ходатайству. «Кабинет министров обсуждал тему гибели «Эстонии» и решение Таллинского административного суда и намерен продолжить обсуждение. Правительство еще не сформировало свою позицию относительно ходатайства, ставшего основанием для судебного спора», — сообщил пресс-секретарь правительства Урмас Сеавер.

С другой стороны: гибель парома «Эстония» могут расследовать заново_1 Подводные съемки затонувшего парома «Эстония» Фото: TASS/Lehtikuva

Теперь же тема гибели «Эстонии» зазвучала еще более отчетливо и громко. Это не могло не стать поводом для критики в адрес эстонского премьера Марта Лаара, который руководил кабмином в 1992–1994 и 1999–2002 годах. Нынешний глава минфина, председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме, в частности, заявил, что Лаару пора рассказать о том, что он знает. Такое же требование Хельме адресовал властям Швеции — корабли ВМС королевства проводили операцию в том же районе, где погибла «Эстония». «Почему Швеция хотела засыпать остов судна? Почему было принято практически беспрецедентное в мире соглашение о ненарушении покоя захоронения, которое запрещало приближаться к судну? Не потому ли, что речь шла о провалившейся тайной операции и большой внешний объект — это их корабль?» — написал в соцсетях министр, которого цитирует Postimees. «Недопустимо продолжать вводить общественность в заблуждение или в свете новой информации препятствовать расследованию», — заявил Хельме.

«Столкновение с большим объектом»

Руководивший эстонской правительственной комиссией по расследованию ныне уже бывший прокурор Маргус Курм на днях заявил в одной из телепередач, что новые кадры, на которых виден остов парома, указывают на возможное столкновение с подлодкой. «Это значит, что «Эстонию» потопил не отход носового визора, а столкновение с объектом, который был достаточно велик для того, чтобы привести к пробоине длиной до 4 м», — сказал он. По словам Курма, на то, что на подводной части корпуса судна могла быть пробоина, и раньше указывали полученные экспертами данные, так что материалы документалистов — это «просто доказательство того, о чем говорилось ранее». С учетом того что центр разрыва находится ниже уровня ватерлинии, а также того, что никто из выживших не говорил о другом каком-либо надводном судне, которое шло рядом, наиболее вероятно, что «Эстония» столкнулась с подводной лодкой, добавил Курм, слова которого приводит Delfi.

С другой стороны: гибель парома «Эстония» могут расследовать заново_3 Подъем носового визора затонувшего парома «Эстония» Фото: TASS/Lehtikuva/Jaakko Avikainen

Входивший в международную исследовательскую комиссию почетный профессор Таллиннского технического университета Яан Метсавеэр поспорил с Курмом. По его версии, показанная в фильме пробоина появилась при столкновении с камнями, когда тонущий паром опускался на дно, где и покоится до сих пор на глубине около 80 м. Метсавеэр считает, что говорить о столкновении с подлодкой бессмысленно. «Тщательно не изучено, какая почва была под паромом. Если там есть камни, то, несомненно, следует начать с более простого варианта. Если выяснится, что камней нет, то можно начинать обсуждать вариант с подлодкой», — добавил он.

С другой стороны: гибель парома «Эстония» могут расследовать заново_7 Памятник погибшему парому на острове Хийумаа Фото: commons.wikimedia.org

Другой член этой же комиссии, замдиректора центрального бюро расследований департамента полиции Прийт Мянник добавил, что выяснить происхождение пробоины сейчас не составит труда. «Мне как человеку, занимавшемуся расследованием, проблематично связать гибель с этой пробоиной, потому что ни один из сотни допрошенных свидетелей не рассказывал об ударе сбоку. Все говорили о треске спереди, что можно объяснить [ситуацией с] визором. Как никто не почувствовал этот удар?» — недоумевает Мянник, добавляя, что если бы вода начала попадать внутрь через эту пробоину, а визор оставался на месте, то паром бы не затонул. По его словам, для него ситуация не столь однозначна, как для Курма, который говорит о том, что это была шведская подлодка.