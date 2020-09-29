Подмосковных перевозчиков призвали следить за соблюдением масочного режима

Перевозчики Московской области должны следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. К этому их призвал губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, которые приводит портал «Подмосковье сегодня», в местах скопления людей нельзя забывать о предписаниях Роспотребнадзора, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, в том числе и перчатки. С этой же просьбой он обратился к владельцам предприятий и компаний из сферы услуг.

В Московской области ранее зафиксировали увеличение числа случаев заражений коронавирусом. Глава региона поручил подготовить места в больницах и госпиталях, а также медикаменты для пациентов.

За минувшие сутки в России выявили 8232 новых пациента с COVID-19. Больше всего пациентов зарегистрировано в Москве (2300), Санкт-Петербурге (251) и Московской области (209).