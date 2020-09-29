Меркель обеспокоилась распространением COVID-19 в Германии

Динамика случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии вызывает беспокойство, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 29 сентября на пресс-конференции по итогам совещания с главами федеральных земель Германии по борьбе с пандемией коронавируса.

«Мы знаем, что мы живем в пандемии и это будет так в обозримом будущем, пока не будет вакцины или хороших методов лечения. Мы много узнали, мы хорошо прошли летние месяцы, но мы знаем, что нам предстоят более сложные времена», — передает ее слова «РИА Новости».

Она отметила, что сейчас отмечается рост числа новых случаев заболевания коронавирусом и стране предстоят сложные осенние и зимние месяцы.

По словам канцлера, этому можно противостоять «правильными мерами», чему и была посвящена конференция.

По данным портала статистического бюро Worldometer на вторник, 29 сентября, в Германии за время пандемии коронавируса зафиксировано 289 365 случаев заболевания, 252 400 пациента выздоровели, 9549 умерли.

За последние сутки в стране выявили чуть больше 2 тыс. новых случаев, такая динамика наблюдалась лишь весной.

Ранее, 15 сентября, власти ФРГ спрогнозировали появление вакцины против коронавируса для населения лишь в середине 2021 года.

В свою очередь министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан отметил, что Берлин хотел бы получить больше информации о российской вакцине, так как, по его словам, «прозрачности всё еще недостаточно».