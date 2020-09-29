Теплоходы вернут на Амур у Хабаровска со следующей недели

С 5 октября планируется вновь запустить рейсы дачных теплоходов в районе левого берега Амура и на острова в районе Хабаровска. Специалисты рассчитывают, что к этому времени уровень реки у краевой столицы спадет до приемлемых 450 см.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава городского управления промышленности, транспорта и связи Владимир Ощановский, сейчас пока судам сложно подойти к берегу и установить трап, поскольку почва переувлажнена. Навигацию в этом году планируется завершить к 1 ноября.

Агентство напоминает, что компания «Амурские пассажирские перевозки» из-за подъема уровня воды в Амуре у Хабаровска с 13 сентября приостановила перевозку людей на пригородных дачных линиях.

Утром 29 сентября уровень воды в Амуре у краевого центра опустился до отметки в 542 см. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие двое суток уровень воды упадет еще на 20–25 см.