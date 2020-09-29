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Мосгорсуд оставил в силе приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total

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Мосгорсуд оставил в силе приговор фигурантам дела о гибели главы компании Total Кристофа де Маржери в аэропорту Внуково Александру Круглову и Надежде Архиповой. Об этом сообщила пресс-служба суда во вторник, 29 сентября.

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Постановление Солнцевского суда от 23 июля осталось в силе, передает «РИА Новости».

Еще один фигурант дела, Роман Дунаев, тоже подавал жалобу, но ее пока не рассматривали, так как он находится на изоляции из-за коронавируса и производство остановлено до ее завершения.

Архипова и Круглов работали авиадиспетчерами. По версии следствия, Архипова по небрежности не проследила за движением спецтехники на летном поле, а Круглов позволил диспетчеру-стажеру разрешить экипажу самолета де Маржери занять полосу, где находилась снегоуборочная машина. Их руководитель Дунаев, как счел суд, не проконтролировал работу.

23 июля Солнцевский суд Москвы приговорил обвиняемых в причастности к крушению самолета диспетчеров аэропорта Внуково Круглова и Архипову, а также руководителя полетов воздушной гавани Романа Дунаева к срокам от пяти до шести лет колонии.

Катастрофа во Внуково произошла 20 октября 2014 года. Четырехместный самолет Falcon 50, который следовал рейсом Москва — Париж, при взлете задел снегоуборочную машину и разбился на взлетно-посадочной полосе. При крушении погибли четыре человека — де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, крушение самолета произошло из-за столкновения при взлете воздушного судна со снегоуборочной машиной. Ее водитель Владимир Мартыненко выехал в нарушение правил на взлетно-посадочную полосу. В крови мужчины содержалось 0,6 промилле алкоголя. Позже он признал свою вину.

В июле 2017 года Солнцевский суд приговорил на сроки 4 и 3,5 года колонии Мартыненко, а также старшего сменного инженера Владимира Леденева, но они были освобождены от наказания в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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