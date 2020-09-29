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Ливни и сильный ветер ожидаются на курортах Краснодарского края

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На территории Краснодарского края объявили экстренное предупреждение. В ближайшее время на Кубани возможны сильные дожди и подъем уровня рек. Скорость ветра при порывах может достигать 23 м/с.

Неблагоприятные погодные явления будут наблюдаться в течение суток 30 сентября, 1 и 2 октября местами за исключением Сочи. Резкие подъемы уровней воды ожидаются на малых реках и водотоках юго-западных, юго-восточных притоков реки Кубани и Черноморского побережья.

Не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с затоплением сельскохозяйственных территорий и населенных пунктов, пишет ИА «Кубанские новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Над Черным морем на участке Анапа–Магри есть опасность формирования смерчей.

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