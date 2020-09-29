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Первую в Тюменской области модельную библиотеку открыли в Ишиме

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В Ишиме (Тюменская область) создали первую в регионе модельную библиотеку. Торжественная церемония открытия состоялась 28 сентября.

В рамках нацпроекта «Культура» модернизировали Центральную городскую библиотеку. Из федерального бюджета на переоснащение выделили 10 млн рублей, также финансовая помощь была направлена депутатами облдумы, пишет Megatyumen.ru.

Деньги пошли на отделку помещений, приобретение оборудования и мебели. Библиотечный фонд удалось пополнить на 6,5 тыс. экземпляров книг и периодических изданий. В обновленном пространстве создали детскую лаунж-зону, зону коворкинга, место для лекций, арт-зону для подростков и молодежи.

В библиотеке будут проходить видеотрансляции мероприятий и занятия онлайн-школы компьютерной грамотности, также можно будет посмотреть виртуальные обзоры поступившей литературы и цифровые краеведческие документы.

В конце августа первую модельную библиотеку открыли в Ростовской области. Церемония открытия прошла с участием главы Министерства культуры России Ольги Любимовой и губернатора региона Василия Голубева.

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