Интернет-компании России подписали Меморандум о социальной рекламе в Cети

Ведущие интернет-компании России — «Яндекс», Mail. ru Group и Rambler Group, а также Общественная палата РФ и «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») подписали меморандум о социальной рекламе в Cети. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 29 сентября.

Документ призван помочь всем некоммерческим организациям страны в продвижении своих общественно-полезных инициатив в интернете.

В соответствии с подписанным документом, компании-участники самостоятельно определят объем, формат и средства распространения социальной рекламы в зависимости от особенностей собственных площадок, а Экспертный совет организует отбор социально значимых проектов для последующего размещения на интернет-ресурсах участников.

В полномочия совета будет входить разработка подходов и стандартов поддержки проектов. Кроме того, он займется определением общих критериев отнесения материалов к социальной рекламе, контролем за соблюдением стандартов, правил и форматов размещения соцрекламы на площадках ресурсов, присоединившихся к меморандуму. Это поможет интернет-компаниям упростить проверку рекламы на предмет потенциального мошенничества и защитит добросовестных рекламодателей и пользователей. По мнению участников меморандума, документ позволит создать благоприятные условия для дальнейшего распространения социально-ориентированного контента в Рунете.

«Подписание меморандума стало ярким примером самоорганизации отрасли, когда интернет-компании совместно с общественными организациями и производителями контента на добровольных началах договариваются о формировании общих подходов, прозрачного и корректного механизма исполнения действующего законодательства о рекламе применительно к интернету», — заявил генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

По его словам, принятое соглашение позволит заполнить ранее существовавший пробел в регулировании данной сферы.

Ранее 29 сентября «Известия» писали о том, что Комитет Госдумы по информационной политике начал разработку законопроекта об ответственности за интернет-цензуру в отношении российских граждан и компаний.