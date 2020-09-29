На дороге М-5 в Свердловской области упал надземный пешеходный переход

Надземный пешеходный переход упал на автодороге М-5 в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба «Уралуправтодора» 29 сентября.

«На автодороге М-5 «Урал», на 193-м км, с 18:55 перекрыто движение из-за падения надземного пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Уточняется, что объезд осуществляется через Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (Екад).

27 сентября на территории промзоны компании FM Logistic в Ступино Московской области обрушился надземный пешеходный переход. Пострадали 25 человек. Причиной падения перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения. Областная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.