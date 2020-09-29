Одну из самых оживленных трасс Приамурья отремонтировали по нацпроекту

В Октябрьском районе Амурской области завершился ремонт дороги Благовещенск–Гомелевка. Эта трасса является одной из самых оживленных в регионе. Ее привели в порядок благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сказали в Амурской службе новостей в правительстве Приамурья, сейчас идет приемка работ, если замечаний не будет, дорогу примут в эксплуатацию.

Уточняется, что участок с 89-го по 92-й км восстановили по контуру на принципах «жизненного цикла». По контракту подрядчик не только ремонтирует участок, но и поддерживает его состояние в течение трех лет.

Дорогу ремонтировали с применением новых технологий. Речь идет о методе холодной регенерации асфальтобетонного покрытия. Его преимущество — отсутствие затрат на вывоз старого асфальта, минимальный объем новых привозных материалов и минимальный трафик грузовиков по другим дорогам.

При этом верхнее покрытие сделано из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Ее главные особенности — водонепроницаемость и морозостойкость, а также стойкость к разрушающему воздействию шипованных шин.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске к ноябрю должны отремонтировать Тепличную улицу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость ремонта оценивается в 34,7 млн рублей.