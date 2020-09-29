Движение велосипедов запретили на острове Канта в Калининграде

Жителям Калининграда и туристам запретили кататься на велосипедах и самокатах на острове Канта. Также на территории теперь нельзя выгуливать собак.

О новых запретах сообщили в пресс-службе Кафедрального собора. Ограничение использования транспортных средств объяснили тем, что колеса портят дорожки из красной кирпичной крошки. При этом под запрет не попадают детские коляски. Об этом пишет ИА FlashNord.

Кроме того, теперь на остров нельзя заходить с домашними животными. Также гостей острова просят не мусорить.

В начале сентября появлялась информация о том, что после масштабного благоустройства остров Канта будут закрывать по ночам. Директор Кафедрального собора Вера Таривердиева опровергла эти слухи. Она отметила, что на острове может появиться охрана, чтобы бороться с вандализмом.