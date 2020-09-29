МИД Белоруссии не увидел смысла во встрече Тихановской и Макрона

Встреча французского лидера Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской не имеет практического смысла. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил глава белорусского МИДа Анатолий Глаз.

«Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла. В дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы», ― цитирует его агентство БелТА.

Также Глаз отметил, что такие методы более эффективны, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли «соседу».

Ранее в этот день стало известно, что Тихановская встретилась с Макроном, переговоры прошли в Вильнюсе. В частности, оппозиционерка предложила провести в ОБСЕ переговоры об организации в республике новых президентских выборов.

В ответ Макрон пообещал сделать всё возможное, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ и освободить задержанных в ходе митингов в белорусских городах.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных, Тихановская и большинство ее соратников покинули республику.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Однако власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии. В частности, в кабмине ФРГ церемонию инаугурации назвали тайной, а голосование — не соответствующим минимальным требованиям демократических выборов.