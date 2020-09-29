Открытое горение в гостинице в Новосибирске потушили

Открытый огонь потушили в гостинице в Новосибирске, ведется проливка конструкций. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону во вторник, 29 сентября.

Начальник ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов заявил журналистам, что спасатели провели разведку в здании загоревшейся гостиницы, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

«Пожар локализован. По данным разведки, погибших, пострадавших нет», — сказал он.

Ранее во вторник в МЧС сообщили, что горит не только гостиница, но и пристроенный к ней мебельный торговый центр. Отмечалось, что постояльцы гостиницы эвакуировались самостоятельно. По данным телеканала РЕН ТВ, речь идет о четырехэтажном гостиничном комплексе «Император» по адресу улица Ипподромская, дом 17.

Представитель областного ГУМЧС Павел Винаков называл наиболее вероятной причиной активного распространения огня горючие материалы, которые использовались для отделки наружных стен.

В районе пожара ограничили движение: съезд с улицы Фабричная на улицу Ипподромская в сторону автовокзала перекрыли. На месте дежурят машины скорой помощи.