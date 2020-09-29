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Мурашко назвал срок регистрации вакцины от COVID-19 центра «Вектор»

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Регистрация вакцины от коронавируса центра «Вектор» ожидается в течение трех недель, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 29 сентября на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

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«Вакцина производства «Вектор» заканчивает свои клинические исследования, документы уже поступили на экспертизу, дополнительно выдано разрешение на проведение клинических исследований нашему известному институту Чумакова», — сказал Мурашко.

Он уточнил, что препарат готовится к сдаче на фармэкспертизу. «С учетом проведения экспертизы — это до трех недель», — сказал министр.

Мурашко также отметил, что в данное время идет пострегистрационная фаза наблюдений, в ходе которой в клиниках Москвы привито более 5,5 тыс. человек.

Владимир Путин поручил организовать информационную кампанию для объяснения разницы между вакцинами от коронавируса после их регистрации с учетом возраста и особенностей здоровья населения.

Ранее, 26 сентября, сообщалось, что центр «Вектор» отобрал два варианта своей вакцины против коронавирусной инфекции, которые намерены выпустить в гражданский оборот.

23 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что пострегистрационные исследования препарата «ЭпиВакКороны» начнутся приблизительно в конце октября. Точная дата зависит от сроков получения регистрационного удостоверения на вакцину, при этом регистрацию планируется завершить к 15 октября.

3 сентября сообщалось, что всех участников первого этапа клинических испытаний вакцины «Вектора» выписали из больницы, а у девяти добровольцев выработались антитела.

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