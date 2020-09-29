Первый снег выпадет в Красноярском крае на этой неделе

Синоптики пообещали жителям Красноярского края первый снег на этой неделе. Он выпадет 1 октября. При этом температура днем не превысит +5 градусов, а ночью обещают +2 градуса.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на Gismeteo, вся неделя в Красноярске будет пасмурной и дождливой. 30 сентября в краевой столице похолодает до +6 градусов днем, а ночью температура опустится до -2 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что в октябре в Москве и Подмосковье ожидается малое количество осадков, а температура воздуха будет в пределах средних многолетних значений.