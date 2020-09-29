Масочный режим сделают обязательным в Иркутской области

В городе Черемхово Иркутской области с 1 октября начинает действовать обязательный масочный режим. Об этом сообщил мэр города Вадим Семенов.

Маски нужно будет носить в обязательном порядке во всех общественных местах: магазинах, банках, парикмахерских, общественном транспорте и в медицинских организациях. Кроме того, сохраняются требования по соблюдению социальной дистанции.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, масочный режим в Иркутской области продлили до исключения угрозы жизни и здоровью граждан и в связи с коронавирусной инфекцией. Соответствующие изменения в указ внес губернатор Игорь Кобзев, следуя требованиям Роспотребнадзора.

По данным на 29 сентября коронавирусом в Иркутской области заболели с начала эпидемии 19,076 тыс. человек. За сутки прирост составил 87 случаев. УВ общей сложности с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались 226 человек.

Федеральный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за минувшие сутки выявили 8,232 тыс. новых пациента с COVID-19.

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