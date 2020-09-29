Дополнительные рейсы малой авиации введут в Приморье в октябре

В Приморском крае в октябре введут дополнительные рейсы малой авиации. Частота рейсов самолетов DHC-6 по популярным маршрутам будет увеличена.

ИА PrimaMedia в краевом минтрансе сообщили, что дополнительные рейсы 4, 11 и 18 октября введут по маршруту Владивосток–Пластун–Владивосток. Стоимость билета составит 2,33 тыс. рублей.

30 сентября и 5 октября организуют дополнительные рейсы по направлению Владивосток– Преображение–Владивосток. Цена билета — 1,58 тыс. рублей.

В ведомстве пояснили, что цена авиабилетов остается доступной благодаря программе субсидирования из краевого бюджета. Поэтому этот вид перевозок очень популярен.

С начала 2020 года малой авиацией Приморского края перевезены 21 375 человек.