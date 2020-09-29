Томскую гостиницу проверили после пребывания Навального и нашли нарушения

Специалисты регионального Роспотребнадзора провели внеплановую проверку томской гостиницы Xander Hotel, где останавливался оппозиционер Алексей Навальный до госпитализации, и нашли нарушения санитарных норм, сообщает Генпрокуратура России 29 сентября.

Уточняется, что проверка проводилась с 20 августа по 16 сентября. Специалисты выявили в отеле и расположенном в нем ресторане 13 различных нарушений санитарных норм, связанных, в частности, с неправильным хранением чистой посуды и сухих продуктов вместе с овощами, отсутствии специального места хранения инвентаря для уборки помещений, отсутствии термометров в холодильных установках и др.

Также в пяти смывах с посуды, полотенца, разделочной доски, спецодежды и рук одного из поваров обнаружили бактерии группы кишечных палочек Enterobacter cloacae.

По итогам проверки оштрафовали заместителя управляющего отельным комплексом и работника ресторана.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, где он впал в кому, позднее его транспортировали в клинику Charite в Берлине, напоминает «Газета.ру».

В немецкой клинике заявили, что обнаружили у россиянина признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было.

17 сентября разработчик боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк заявил, что если бы Навальный был отравлен «Новичком» через бутылку воды, обнаруженную в его номере гостиницы в Томске, то умер бы не только он сам, но и все, кто прикасался к емкости.