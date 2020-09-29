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Суд арестовал депутата Левченко по делу о мошенничестве

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Басманный суд Москвы во вторник, 29 сентября, арестовал депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко. Об этом 29 сентября сообщает корреспондент «Известий».

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить», — огласила решение судья Евгения Николаева. Срок ареста установлен до 20 ноября.

Левченко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По данным следствия, депутат причастен к мошеннической схеме с поставками лифтового оборудования в Иркутск на деньги Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Олег Хамуляк, фигурант дела Левченко, признался в мошенничестве, пишет «Газета.ру».

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