Голикова призвала продлить выплаты лечащим COVID-19 медикам до конца года

Выплаты медикам, которые по факту лечат коронавирус, следует распространить до 1 января 2021 года. Об этом заявила 29 сентября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, выплаты должны назначаться по количеству отработанных часов.

«Мы предлагаем вместе с коллегами такой подход распространить до 1 января 2021 года, имея в виду, что дальнейшее решение по выплатам будет предложено исходя из будущей эпидситуации», — сказала вице-премьер.

Голикова добавила, что социальные выплаты должны распространяться на врачей, средний и младший медперсонал стационаров, амбулаторного звена и водителей скорой медицинской помощи в размере стоимости работы в одну смену.

В конце августа российский лидер поручил правительству до 10 сентября выделить средства медицинским организациям на покрытие расходов для борьбы с коронавирусом. Тогда же премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств на выплаты медикам, отметив, что перечисление средств в регионы надо ускорить.

Соответствующее распоряжение Мишустин подписал 2 сентября, на поддержку медиков направили почти 22 млрд рублей. Еще более 321 млн рублей выплатят сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства, более 1,8 млрд получат работники социальных учреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.

Согласно распоряжению Путина, с апреля по июнь медики, которые работают с пациентами с коронавирусом, получили федеральную выплату. Врачи получили 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей. Позже российский лидер продлил распоряжение о выплатах на июль и август.