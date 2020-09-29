Женщина погибла после падения с электросамоката в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проводится проверка по факту гибели женщины, которая получила травму при падении с электросамоката. Потерпевшая скончалась в больнице.

По данным правоохранительных органов, информация о потерпевшей поступила в отдел полиции Петроградского района из Мариинской больницы 23 сентября. Женщина 1972 года рождения каталась на электросамокате у дома по Футбольной аллее и упала. Врачи выявили у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом черепа. Об этом сообщает телеканал «78».

28 сентября женщина скончалась в больнице. Данные о происшествии переданы в следственный отдел Петроградского района.

15 сентября сообщалось о наезде электросамоката, которым управлял мужчина, на 13-летнего подростка. По словам отца мальчика, тот выходил из подъезда. Подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.