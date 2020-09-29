За летний сезон три человека отравились грибами в Татарстане. Все пациенты поступили в токсикологический центр.

По данным специалистов, с подозрением на отравление грибами в больницы обратился 31 человек. У трех человек отравление грибами подтверждено. Одна женщина отравилась бледной поганкой. Она обратилась к медикам в течение суток после отравления. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Грибной сезон в республике продолжается. Токсикологи напоминают, что не стоит собирать незнакомые грибы в лесу. Признаки отравления проявляются уже через 6–8 часов после употребления грибов. К ним относятся многократная рвота и слабость без подъема температуры.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, что употребление солений и консервов домашнего приготовления может стать причиной ботулизма. Заболевание поражает центральную нервную систему и может закончиться летальным исходом.