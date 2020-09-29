Учащиеся по триместрам в школах Москвы уйдут на каникулы в октябре вместо ноября

Учащиеся по триместрам в школах Москвы в соответствии с указом мэра уйдут на двухнедельные каникулы со следующей недели вместо обычных каникул в ноябре для снижения роста заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 29 сентября, заявила руководитель пресс-службы столичного департамента образования и науки Екатерина Паршина на радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что учащимся по триместрам выставляют оценки 1 декабря, 1 марта и в конце мая. «Каникулы должны были быть по плану в конце октября — первая неделя ноября, там, где модули, — на следующей неделе. У кого каникулы должны быть в ноябре, перенесены каникулы на вот сейчас и две недели», — рассказала Паршина.

В соответствии с эпидемической ситуацией скорректируют учебные планы и графики контрольных работ.

По ее словам, каникулы объявили во всех учреждениях, подведомственных департаменту образования и науки Москвы. Для частных образовательных учреждений указ носит рекомендательный характер.

Ранее во вторник мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в школах города увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух для снижения роста заболеваемости коронавирусом. Они начнутся одновременно во всех школах города и продлятся с 5 по 18 октября.

На этот период закроют учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, которые находятся в ведении правительства Москвы. Дистанционные занятия во время каникул проводить не будут.

Детские сады продолжат работу в обычном режиме.

Градоначальник призвал использовать период осенних школьных каникул для снижения динамики заболеваемости COVID-19 и попросил родителей оставить детей дома или на даче.

Как писали «Известия» 11 сентября, некоторые школы России перевели часть классов на карантин после выявления случаев заболевания коронавирусом. В Минпросвещения заявляли об отсутствии оснований для массового перевода отечественных школьников на дистанционное обучение, поскольку вспышек этой инфекции в учебных заведениях не наблюдается, а случаи заражения единичны.

По данным Роспотребнадзора, COVID-19 в России не болеет ни один школьник, а число бессимптомных носителей коронавируса не превышает 2%.

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