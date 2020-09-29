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В Госдуме предложили упростить оказание скорой медицинской помощи

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Депутаты Госдумы 29 сентября приняли в первом чтении законопроект, позволяющий бригаде скорой помощи оказывать неотложную медпомощь без получения информированного добровольного согласия (ИДС) пациента или его представителей.

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Как сообщает ТАСС, законопроектом предлагается разрешить медработнику выездной бригады скорой помощи принимать решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, если он не способен выразить свою волю. При этом за пациентом и его представителями сохраняется право письменно отказаться от медицинского вмешательства.

Действующие нормы закона предполагают, что гражданин или его законный представитель обязаны дать соответствующее согласие для медицинского вмешательства.

Как подчеркивают авторы проекта, «любое действие медицинского работника, оказывающего скорую медицинскую помощь по отношению к пациенту, можно считать медицинским вмешательством (опрос, осмотр, манипуляция, инъекция)».

В свою очередь, по мнению авторов документа, законодательная инициатива ускорит получение гражданами своевременной и качественной медпомощи и обеспечит правовую защищенность медицинских работников выездной бригады скорой помощи. Соответствующие поправки предлагается внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штраф за повторный ложный вызов полиции, скорой и пожарных до 5 тыс. рублей.

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