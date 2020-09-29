Госдума ограничит объем табака для провоза физлицами по России

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о максимальном объеме табачной продукции для свободного перемещения по территории России физлицами, говорится в пояснительной записке к проекту 29 сентября.

«Сопутствующим законопроектом предлагается предусмотреть соответствующие нормы по ответственности физических лиц за нарушение ограничений, вводимых 15-ФЗ, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях», — цитирует документ «РИА Новости».

Законопроект запрещает перемещение табачной продукции по стране в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 г на одного человека.

Согласно мнению авторов законопроекта, неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.

Ранее, в июле, Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях, согласно которому в несколько раз увеличиваются штрафы за продажу насвая, сосательного табака (снюса), а также табачных изделий несовершеннолетним.

Максимальный размер штрафов для граждан за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий увеличат в восемь раз — с 5 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

Поправки также предусматривают наказание граждан за продажу снюса и насвая детям штрафами от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.