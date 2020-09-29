Уликой против Левченко стала переписка со свидетелем

Основной уликой против депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко стала его переписка со свидетелем по фамилии Рябикин. Из текста следует, что именно Левченко был фактическим организатором мошенничества, заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы по избранию меры пресечения во вторник, 29 сентября.

Телефон Рябикина был осмотрен 27 февраля, передает корреспондент «Известий».

Еще один свидетель по фамилии Быков в конце 2019 года заявлял, что был случай, когда человек лишился работы, из-за того что торги выиграла не та компания, на которую указал Левченко, а другая.

Олег Хамуляк, который также проходит обвиняемым по уголовном делу и признал свою вину в мошенничестве, заявил, что цены на выполненные строительные услуги были сильно завышены. При этом он уточнил, что смету на эти услуги составляла его жена.

Сам Левченко заявил, что не признает свою вину, но готов сотрудничать со следствием и пояснять свою позицию. По его словам, бояться ему нечего. Он подчеркнул, что не пытался скрыться от следствия, и попросил меры пресечения в виде подписки о невыезде по месту прописки в Иркутске, заявив, что готов по первому требованию являться на следственные действия в Москву за свой счет. При этом он подчеркнул, что считает дело политически мотивированным.

Следователи считают, что Левченко может оказывать давление на свидетелей и применить административный ресурс, и настаивают на аресте.

Левченко задержали накануне и этапировали в Москву. Кроме того, в его доме прошел обыск.

По данным следствия, Левченко причастен к хищению денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Речь идет более чем о 185 млн рублей.

Хамуляк, руководитель ООО «Звезда», был задержан в ноябре 2019 года. Его обвинили в мошенничестве. Тогда же стало известно, что фирма, в которой номинально числятся два сотрудника, связана с Андреем Левченко, отец которого Сергей Левченко на тот момент был губернатором Иркутской области.