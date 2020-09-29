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Дизайн-код создали для Южно-Сахалинска

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В Южно-Сахалинске завершается работа над созданием нового дизайн-кода города. 30 сентября его представят представителям муниципалитета, бизнес-сообществу, депутатам и собственникам зданий. Разработкой проекта занималось архитектурное бюро RTDA.

Как поясняет ИА SakhalinMedia, дизайн-код включает в себя разработку требований к оформлению торговых объектов и малых архитектурных форм, обновление коммерческих вывесок, указателей, «расчистку» внешнего облика зданий от «визуального мусора».

По словам замглавы департамента архитектуры и градостроительства Яны Ермаковой, дизайн-код будет вводиться постепенно. Планируется также внести соответствующие изменения в муниципальные документы. Первые преобразования в облике Южно-Сахалинска можно будет увидеть в ближайшие три года. Они коснутся исторической части города.

Ермакова рассказала, что в первую очередь изменят вид улицы Ленина, поскольку она находится в центре, а территория содержит широкий перечень регламентных элементов дизайн-кода. Участок станет опытной площадкой для апробирования положений дизайн-кода. Так, изменится внешний вид универмага «Сахалин», бывшего магазина «Современник» и здания ВТБ, которые были построены в 1950–1960 годах.

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