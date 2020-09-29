В Москве водитель выстрелил в оппонента во время ссоры и скрылся
Водитель выстрелил в оппонента в ходе ссоры на дороге в Москве, сообщает источник «Известий» во вторник, 29 сентября.
Инцидент произошел на Пролетарском проспекте. Один из участников конфликта выстрелил несколько раз в сторону потерпевшего из огнестрельного оружия и скрылся на автомобиле Cadillac черного цвета.
Полиция начала проверку по факту стрельбы, информирует столичный главк МВД. Уточняется, что сообщение о конфликте между двумя водителями поступило в 13:47.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления и задержания скрывшегося водителя.
Накануне сообщалось об инциденте со стрельбой в Москве. Один из участников конфликта при задержании выстрелил из травматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал.