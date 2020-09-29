В Москве водитель выстрелил в оппонента во время ссоры и скрылся

Водитель выстрелил в оппонента в ходе ссоры на дороге в Москве, сообщает источник «Известий» во вторник, 29 сентября.

Инцидент произошел на Пролетарском проспекте. Один из участников конфликта выстрелил несколько раз в сторону потерпевшего из огнестрельного оружия и скрылся на автомобиле Cadillac черного цвета.

Полиция начала проверку по факту стрельбы, информирует столичный главк МВД. Уточняется, что сообщение о конфликте между двумя водителями поступило в 13:47.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления и задержания скрывшегося водителя.

Накануне сообщалось об инциденте со стрельбой в Москве. Один из участников конфликта при задержании выстрелил из травматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал.