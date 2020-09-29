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Пятеро мужчин избили безработного в Котельниках и забрали 1 млн рублей

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Пятеро неизвестных в медицинских масках избили, ударили ножом и отобрали два рюкзака, в которых находился 1 млн рублей, у безработного уроженца Владимирской области. Инцидент произошел накануне вечером в Котельниках. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу «360» во вторник, 29 сентября.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что несколько часов назад его избили и ограбили. По его словам, неизвестные азиатской внешности били его руками и ногами, ударили ножом и, угрожая пистолетом, забрали более 1 млн рублей. Деньги находились в двух рюкзаках, один из которых был у жертвы нападения с собой, а второй лежал в машине.

После нападения злоумышленники сели в машину и скрылись.

Полицейские возбудили по факту преступления уголовное дело по пункту «б» части четвертой ст. 162 УК РФ «Разбой в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.

23 сентября сообщалось, что в Москве двое неизвестных совершили разбойное нападение на одну из квартир. Инцидент произошел на Цветном бульваре. Разбойному нападению подверглись москвичка, ее сын и риелтор. Двое мужчин в медицинских масках проникли в дом под предлогом осмотра жилья для последующей покупки. Оказавшись в квартире, злоумышленники связали пластиковыми стяжками руки риелтору, хозяйке квартиры и ее сыну-четверокласснику, угрожая им предметами, похожими на пистолеты.

Они украли два мобильных телефона агента по недвижимости стоимостью 80 тыс. рублей, а также имущество на сумму 5 млн 534 тыс. рублей.

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