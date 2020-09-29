Фрегат «Адмирал Эссен» вышел в направлении Средиземного моря

Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота совершает плановый переход из Черного моря в дальнюю морскую зону. Он начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

«В Средиземном море фрегат «Адмирал Эссен» войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота», — сообщает пресс-служба ЧФ. В дальней морской зоне корабль сменит экипаж фрегата «Адмирал Макаров». Он выполняет специальные задачи там с июня 2020 года, передает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Военная активность НАТО у российских границ резко увеличилась, что может привести к опасности дальнейшего обострения ситуации, заявили ранее в Министерстве обороны РФ. Так, в сентябре американские бомбардировщики впервые имитировали удары крылатыми ракетами по России над Черным морем, а количество разведывательных полетов авиации альянса у берегов Крыма увеличилось на 61% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, присутствие в регионе боевых кораблей блока выросло на треть.