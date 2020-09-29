В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 29 сентября, прокомментировал информацию о встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с блогером Алексеем Навальным. По его словам, она хотела оказать россиянину поддержку.

По словам пресс-секретаря, в Кремле к этому относятся как к контактам главы правительства Германии «с бывшим пациентом больницы».

«По всей видимости, [Меркель встретилась с Навальным], желая или высказать ему поддержку, или высказать пожелания скорейшего выздоровления. Как можно еще это воспринимать?» — уточнил он.

Песков отметил, что здоровье любого россиянина для Кремля, в том числе здоровье Навального, является приоритетом.

О том, что Меркель навещала россиянина в период его лечения, сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на источники 28 сентября. Утверждалось, что визит был строго секретным, его подробности не приводились.

Факт визита канцлера ФРГ позднее подтвердили как сам Навальный, так и правительство Германии. При этом блогер отметил, что это была не секретная встреча, а скорее частная беседа с ним и его семьей. В Берлине же подчеркнули, что разговор с россиянином был частной инициативой Меркель, а о подобных мероприятиях власти официально не уведомляют.

Ранее канцлер ФРГ называла Навального жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». В правительстве Германии также заявляли, что россиянина якобы отравили веществом из этой группы, однако никаких доказательств приведено не было.

В российском МИДе подобные заявления Берлина сочли очередной информационной кампанией против России, отметив, что обвинения не подкреплены фактами. Кроме того, Германия не отвечает на официальные запросы РФ, требуя при этом от Москвы неких материалов для расследования. В ведомстве пригрозили, что дальнейшее молчание Берлина будет расценено как провокация и отказ в установлении истины в рамках объективного расследования.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику Charite в Берлине.

Там у россиянина «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.