Велосипедную дорожку обозначат на Нижнем озере в Калининграде

Велополоса появится на Нижнем озере в Калининграде. Администрация города определяет наиболее компромиссный вариант размещения дорожки.

В городской администрации отмечают, что появление разметки для велосипедистов поможет свести к минимуму возможные споры с пешеходами. Об этом пишет «Калининград.Ru». Предполагается, что разметка позволит дисциплинировать горожан и туристов.

На данный момент власти города оценивают возможную стоимость работ по разметке велополосы, а также определяют компромиссный вариант ее размещения — ближе к воде или наоборот.

Кроме того, планируется проложить велодорожку от спортивного комплекса «Юность». Полоса пройдет к набережной Баграмяна и улице Гюго.

Ранее сообщалось, что новые велодорожки планируют обустроить в Омске к 2022 году. Работы пройдут в рамках благоустройства микрорайона «Прибрежный».