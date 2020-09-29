Жителей Курской области предупредили об ухудшении погоды

В ближайшие сутки в Курской области синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду. МЧС предупреждает местных жителей о сильном ветре.

Согласно прогнозам, до конца суток 29 сентября и в течение дня 30 сентября в Курской области пройдут дожди. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 20 м/с. Об этом сообщает «Курская правда».

Температура воздуха по ночам составит +8…+13 градусов. В дневные часы потеплеет до +23 градусов.

Ранее сообщалось, что в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Ливни ожидаются на территории полуострова 29 и 30 сентября, местами выпадет более 30 мм осадков.