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Песков оценил встречу Тихановской с Макроном

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 сентября рассказал журналистам о том, как в Кремле отреагировали на встречу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

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«Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии, в данный момент по-другому мы оценивать не можем. Это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле уважают право обеих сторон на такие переговоры.

«По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии. Мы это так воспринимаем», — добавил Песков.

На этой встрече Тихановская предложила провести переговоры об организации новых президентских выборов в Белоруссии на платформе ОБСЕ.

В свою очередь Макрон пообещал помочь в освобождении политзаключенных в Белоруссии, пишет «Газета.ру».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных, Тихановская и большинство ее соратников покинули республику.

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