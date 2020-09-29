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Рекордный урожай рапса ожидается в Удмуртии

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Аграрии в Удмуртии собрали порядка 15,5 тыс. т озимого и ярового рапса. Урожай уже превышает прошлогодние показатели, хотя работа на полях еще не закончилась.

По данным правительства Удмуртии, за аналогичный период 2019 года было собрано около 2,6 тыс. т. Об этом сообщает ИА «Сусанин». Объемы урожая удалось нарастить за счет увеличения площади посева. С 2018 года площадь полей выросла с 9,7 тыс. до 15 тыс. га.

Наибольшая урожайность отмечается в Вавожском районе, где удается собрать 23,8 ц маслосемян с гектара. Средняя урожайность по республике составляет 15 ц.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае стартовал сев озимых культур. Всего в 2020 году планируется засадить более 2,1 млн га полей. Рапс займет площадь 98,9 тыс. га.

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