В Башкирии высадили 75 аллей в честь юбилея Победы

В Башкортостане в рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия» и партийного проекта «Лес Победы» «Единой России» появилось 75 аллей, посвященных юбилею Победы. В субботниках по высадке деревьев приняли участие более 55 тыс. человек. Общими усилиями высажено более 800 тыс. саженцев.

Так, в Бирске состоялось открытие Аллеи Памяти. Участникам Великой Отечественной войны Владимиру Хапугину и Павлу Бугрееву вручены серебряные медали. В Сибае на улице имени Героя Советского Союза Федора Белова высажена аллея «Фронтовые подруги». В честь каждой участницы городского клуба женщин — ветеранов войны «Фронтовые подруги», действующего в городе несколько десятков лет, горожане посадили яблони и рябины, передает ИА «Башинформ».

В акции «Сад памяти» в честь 75-летия Победы приняли участие более 50 стран мира. Об этом 15 сентября сообщил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко, комментируя международное сотрудничество в условиях пандемии. Всего высажено 29 млн деревьев. «Сады памяти» появились на базе Хмеймим в Сирии, в Вашингтоне и даже на Тибете.