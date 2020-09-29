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В Крыму закрылась Керченская паромная переправа

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Керченская паромная переправа закрылась из-за отсутствия заказов на грузоперевозки. Последний грузовой паром отправился в рейс накануне. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил оператор перевозок — компания «АнРуссТранс».

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«28 числа был совершен последний рейс: грузовой паром отправился по маршруту порт Кавказ — порт Крым. Было перевезено всего три вагона. Больше заказов для перевозки вагонов нет. В связи с этим компания вынуждена приостановить работу как Керченской переправы, так и порта Крым», — цитирует сообщение пресс-службы компании-перевозчика «РИА Новости».

Также причиной закрытия паромной переправы стала переориентировка маршрутов, поскольку теперь железнодорожное и автомобильное сообщение осуществляется по Крымскому мосту. Сотрудники переправы должны будут доработать до 1 октября, сообщает телеканал «360». После этого под сокращения попадут 300 работников, отметили в пресс-службе.

28 сентября сообщалось, что послы Евросоюза согласовали включение двух человек и четырех юридических лиц, принимавших участие в строительстве Керченского моста, в санкционный список против России.

Мост в Крым стал самым протяженным в России: его длина составляет 19 км. Он соединяет полуостров с Краснодарским краем. Автомобильное движение было открыто в 2018 году. Зимой прошлого года по Крымскому мосту начали ездить первые пассажирские поезда. Летом открылось грузовое железнодорожное сообщение.

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