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Более 40% россиян захотели участвовать в программе кэшбэка за туры
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Более 40% россиян захотели участвовать в программе кэшбэка за туры

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Желание в будущем участвовать в программе возврата средств при покупке туров в России выразили 42% российских граждан. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил журналистам директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.

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Он отметил, что 70% опрошенных слышали об этой опции с кэшбэком, 51% респондентов ответил, что «что-то слышал, без подробностей», 30% впервые об этом узнали и только 19% хорошо информированы о данной программе, сообщает «Интерфакс».

Желание принять участие в программе выплат за туры по России, по словам Родина, выразили 42% опрошенных, 55% не выразили интереса и 4% затруднились с ответом.

В свою очередь среди тех, кто не хочет принимать участия в программе кэшбэка, большинство респондентов (17%) сослались на отсутствие средств на это. 11% заявили, что не любят путешествовать, по 10% оказалось тех, кто не планировал поездку и кому такой тур не интересен.

Первый этап программы прошел в конце августа. Только в качестве ключевых условий необходимо было выбрать тур или проживание в отеле сроком от четырех ночей стоимостью от 25 тыс. рублей и турпоездка должна состояться до 20 декабря этого года. Оплатить поездку необходимо было полностью одним платежом картой национальной платежной системы «Мир».

Ожидается, что размер возврата денежных средств в рамках второго этапа программы кэшбэка за туры по России составит 20% и минимальная стоимость поездки не будет ограничена. Кроме того, глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программу туристического кэшбэка поддержали все ключевые участники отрасли, пишет «Газета.ру».

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