Депутаты рассмотрят вопрос о вотуме недоверия главе Республики Алтай

Депутаты Госсобрания республики Алтай внесли на рассмотрения парламента вопрос о вотуме недоверия главе республики Олегу Хорохордину. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Инициаторами обращения стали 14 человек. Основанием стало «систематическое неисполнение обязанностей» со стороны Хорохордина, передает ТАСС.

В конце августа правоохранительные органы задержали бывшего вице-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера. Экс-чиновника, ушедшего в отставку в 2019 году, заподозрили в превышении полномочий. Детали дела не раскрывались.

В ходе своей работы в правительстве региона Пальталлер курировал работу министерств регионального и экономического развития и туризма, а также комитета по тарифам и государственной жилинспекции.

Хорохордин вступил в должность 1 октября 2019 года. С марта того же года был врио главы региона. Его предшественник Александр Бердников покинул пост в связи с истечением срока полномочий и переходом на другую работу.