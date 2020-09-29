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Путин пожелал Берлускони скорейшего восстановления после COVID-19

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Президент России Владимир Путин во вторник, 29 сентября, созвонился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. В ходе беседы Путин поздравил Берлускони с днем рождения и пожелал ему скорейшего восстановления после заражения коронавирусом.

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«Владимир Путин тепло поздравил с днем рождения бывшего председателя совета министров Итальянской Республики, лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Президент России также пожелал ему доброго здоровья и скорейшего восстановления после перенесенного заболевания коронавирусом», — сообщили в Кремле.

О том, что Берлускони заболел COVID-19, стало известно 2 сентября. Заболевание проходило у политика в бессимптомной форме, но в целях предосторожности его госпитализировали в клинику «Сан-Раффаэле» в Милане.

Сам же 83-летний Берлускони отмечал, что чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию. По данным Worldometer на 29 сентября, всего в мире выявлено свыше 33,5 млн заболевших COVID-19, скончалось более 1 млн человек.

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