Места концентрации ДТП ликвидируют в Волгограде за 104 млн рублей

В Волгограде объявлен аукцион на проведение работ по ликвидации мест, где чаще всего происходят серьезные аварии. Начальная стоимость контракта составляет 104,3 млн рублей.

Согласно закупочной документации, работы по ликвидации мест концентрации ДТП продлятся до 31 июля 2021 года. Подрядчик будет выполнять конкретные поручения заказчика, в качестве которого выступает МБУ «Северное». Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

В число опасных мест включили пересечение улицы Землячки и проезда Дорожников, где планируется обустроить круговую развязку, Третью Продольную магистраль в районе выезда из поселка 64-й Армии, улицу Казахскую. Кроме того, планируется обустроить новый пешеходный переход на пересечении Университетского проспекта с улицей Ухтомской. На некоторых перекрестках в Дзержинском и Советском районах установят светофоры и улучшат освещение.